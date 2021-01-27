Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч прибыл в Беневенто для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с одноимённым клубом, сообщает журналист Марко Джурич в «Твиттере».

Медобследование аргентинца назначено на завтра, 28 января.

Ранее появилась информация, что аргентинский футболист будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения, рассчитанного до июня 2022 года. Итальянский клуб также полностью будет выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.