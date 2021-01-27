Маунт: Лэмпард очень много для меня значит
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
«Он был очень важен для меня. Фрэнк привёл меня в «Дерби», дал мне игровое время, и я многому у него научился, прежде чем вернуться в «Челси». У меня нет к нему ничего, кроме благодарности за всё, что он дал мне как игроку и на поле, и за его пределами. Я определённо вырос как футболист, поэтому он, очевидно, очень много для меня значит», — цитирует Маунта пресс-служба клуба.
Лэмпарда сменил немецкий специалист Томас Тухель, который ранее работал в «Пари Сен-Жермен». «Челси», набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны еврокубков лондонскую команду отделяет 5 очков.
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