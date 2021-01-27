Карпин извинился перед Байрамяном за фразу о «нулевом футболисте»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин извинился перед полузащитником команды Хореном Байрамяном за то, что назвал его нулевым футболистом.

«Хор, ну прости. Если сможешь, конечно», — написал Карпин в своём "инстаграме".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хорен Байрамян провёл 15 матчей и забил три гола. 29-летний хавбек также один раз вышел на поле в матче Лиги Европы. Он выступает за «Ростов» с 2011 года. С 2020 года Байрамян вызывается в сборную Армении. В составе национальной команды он провёл три матча и забил один гол.



Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.