Шапи был удалён во втором матче «Краснодара» за день

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку на 78-й минуте товарищеского матча с солигорским «Шахтёром». Счёт — 2:0 в пользу краснодарцев, идёт второй тайм.

Сулейманов был удалён с поля во втором матче дня. Ранее «Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с «Ригой». Встреча завершилась со счётом 1:0. На 23-й минуте, когда счёт ещё не был открыт, с поля был удалён Сулейманов. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Удалённого Сулейманова заменил другой игрок, однако в перерыве было принято решение сохранить удаление в силе, и команды продолжили матч в неравных составах.

Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, российская команда вышла вперёд усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна, реализовавшего пенальти. «Краснодар» во втором тайме не пропустил и удержал счёт.

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.