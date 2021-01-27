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«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтёр»

«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтёр»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Краснодар» переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. Хавбек Виктор Классон увеличил преимущество краснодарцев в начале второго тайма.

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку на 78-й минуте встречи. Сулейманов был удалён с поля во втором матче дня. В концовке встречи Леон Сабуа довёл счёт до разгромного.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михалом Оценашем (Словакия).

Ранее «Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с «Ригой». Встреча завершилась со счётом 1:0. Сулейманов был удалён на 23-й минуте матча.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 января 2021, среда. 16:35 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 0
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
1:0 Кабелла – 43'   2:0 Классон – 49'   3:0 Сабуа – 90+1'
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