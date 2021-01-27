«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтёр»
В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Краснодар» переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершилась со счётом 2:0.
На 43-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. Хавбек Виктор Классон увеличил преимущество краснодарцев в начале второго тайма.
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку на 78-й минуте встречи. Сулейманов был удалён с поля во втором матче дня. В концовке встречи Леон Сабуа довёл счёт до разгромного.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михалом Оценашем (Словакия).
Ранее «Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с «Ригой». Встреча завершилась со счётом 1:0. Сулейманов был удалён на 23-й минуте матча.
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