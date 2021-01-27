Эдегор рассказал про значение Артеты при переходе в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал переход в «Арсенал» на правах аренды, сказав, что для него был важен диалог с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.
«Я поговорил с Артетой перед тем, как приехать сюда. Это очень важно для меня. Он — топ-тренер, мне понравились его идеи, то, как он видит футбол. Каждый раз, когда отправляешься в новое место, хочется убедиться, что там хорошо и что там есть план.
Мне нравится «Арсенал». Мне всегда нравилось, как команда хочет играть. Думаю, что это клуб, который мне действительно подходит", — цитирует Эдегора пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Эдегор провёл за «Реал» семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты, также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Эдегор перешёл в «Королевский клуб» в 2015 году.
- 27 января 2021
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:43
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:44
-
14:21
-
14:14
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:28