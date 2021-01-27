Эдегор рассказал про значение Артеты при переходе в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал переход в «Арсенал» на правах аренды, сказав, что для него был важен диалог с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

«Я поговорил с Артетой перед тем, как приехать сюда. Это очень важно для меня. Он — топ-тренер, мне понравились его идеи, то, как он видит футбол. Каждый раз, когда отправляешься в новое место, хочется убедиться, что там хорошо и что там есть план.



Мне нравится «Арсенал». Мне всегда нравилось, как команда хочет играть. Думаю, что это клуб, который мне действительно подходит", — цитирует Эдегора пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Эдегор провёл за «Реал» семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты, также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Эдегор перешёл в «Королевский клуб» в 2015 году.