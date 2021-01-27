Озил заявил, что больше не будет играть за Германию. Его решение встретили аплодисментами

На пресс-конференции, посвящённой новичку «Фенербахче» полузащитнику Месуту Озилу, хавбек заявил, что никогда больше не будет играть за сборную Германии. Его решение в зале встретили аплодисментами.
«Готов ли я вернуться в сборную? Я иду своей дорогой и никогда не возвращаюсь назад. Поэтому нет. Я желаю национальной команде всего наилучшего, но я никогда больше не буду играть там», — сказал Озил.
Видео можно посмотреть в "твиттере" The Sun. Права на ролик принадлежат Reuters.
Озил покинул немецкую сборную после мундиаля в России. Перед началом ЧМ-2018 он сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. Из-за отсутствия поддержки со стороны Немецкого футбольного союза Озил решил больше не выступать за сборную Германии.
16 января «Арсенал» и Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Срок действия контракта истекал 30 июня 2021 года. Озил выступал за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020-го он не выходил на поле.
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