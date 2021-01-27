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Владимир Газзаев не возглавит «Сиену» из-за бюрократических проблем. Команду примет Пахарь

Владимир Газзаев не возглавит «Сиену» из-за бюрократических проблем. Команду примет Пахарь
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь возглавил «Сиену», выступающую в итальянской Серии D, сообщается на официальном сайте клуба.

По информации Tuttomercatoweb, бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев, который готовился принять «Сиену» после ухода Альберто Джилардино, не сможет возглавить команду из-за бюрократических проблем.

Ранее Газзаев был замечен на трибунах домашнего стадиона «Сиены» в компании руководства клуба. «Сиена» в 12 матчах набрала 18 очков и занимает седьмое место в группе Е итальянской Серии D.

Последним местом работы Газзаева был «Тобол», который он возглавлял в прошлом году. В ходе тренерской карьеры Владимир также руководил «Урожаем», «Рустави» (Грузия), «Актобе» и «Аланией».

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