Владимир Газзаев не возглавит «Сиену» из-за бюрократических проблем. Команду примет Пахарь
Бывший главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь возглавил «Сиену», выступающую в итальянской Серии D, сообщается на официальном сайте клуба.
По информации Tuttomercatoweb, бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев, который готовился принять «Сиену» после ухода Альберто Джилардино, не сможет возглавить команду из-за бюрократических проблем.
Ранее Газзаев был замечен на трибунах домашнего стадиона «Сиены» в компании руководства клуба. «Сиена» в 12 матчах набрала 18 очков и занимает седьмое место в группе Е итальянской Серии D.
Последним местом работы Газзаева был «Тобол», который он возглавлял в прошлом году. В ходе тренерской карьеры Владимир также руководил «Урожаем», «Рустави» (Грузия), «Актобе» и «Аланией».
Валерий Газзаев высказался о назначении сына на пост главного тренера «Сиены»
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:53
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:43
-
15:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам