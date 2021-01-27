Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на кубковый матч с «Лацио»

Сегодня, 27 января, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 1/4 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы стартовые составы.

«Аталанта»: Голлини, Гьимшити, Ромеро, Паломино, Мехле, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль.

«Лацио»: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Акпа Акпро, Фарес, Перейра, Мурики.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Валентино Фьорито. Резервный рефери — Джанлука Манганьелло.



В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Кальяри» (3:1). В свою очередь «Лацио» на предыдущей стадии одолел «Парму» (2:1). Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с «Наполи» или «Специей», которые проведут свою встречу завтра, 28 января.