Голы Мурило и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Эстерсундом»
В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1.
На 4-й минуте счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».
23 января в товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.
Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
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