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Голы Мурило и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Эстерсундом»

Голы Мурило и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Эстерсундом»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1.

На 4-й минуте счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».

23 января в товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.

Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 января 2021, среда. 17:05 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
0:1 Тарготт – 4'   1:1 Хауган – 40' (автогол)   2:1 Мурило – 85'   3:1 Эдер – 90'
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