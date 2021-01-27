«Крылья Советов» упустили победу в концовке матча с командой Ярошика

В товарищеском матче на сборах «Крылья Советов» сыграли вничью со словенским «Целе». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 45-й минуте встречи нападающий самарской команды Егор Голенков подловил ошибку вратаря и отдал мяч Ивану Сергееву, который отправил мяч в пустые ворота. В концовке матча футболисты «Целе» сравняли счёт.

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал новым главным тренером словенского клуба «Целе» в конце декабря 2021 года. «Целе» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне команда впервые в истории выиграла чемпионат Словении. В этом розыгрыше команда в 19 матчах набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Предыдущим клубом Ярошика был чешский «Усти-над-Лабем».



Во время карьеры футболиста Ярошик выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Слован», «Спарту», «Сарагосу», «Алавес» и «Селтик». В составе «армейцев» чешский футболист в 2003 году стал чемпионом России.