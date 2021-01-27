Томас Тухель объяснил, почему решил возглавить «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему решил возглавить синих. О назначении специалиста было объявлено накануне. Он сменил Фрэнка Лэмпарда.
«Это трудно объяснить. Моя жизнь перевернулась за последние три дня или около того. Это потрясающе — стать новым главным тренером «Челси», я очень рад быть здесь. Я и мои помощники чувствовали, что это очень хорошая возможность. Это шанс, который я не мог упустить.
Мы не могли упустить возможность стать частью семьи «Челси». Очень рады работать с этой командой и выступать в самой сложной лиге, Премьер-лиге, и, конечно же, в Лиге чемпионов. Вчера вечером я поработал с командой, мы готовы к сложной встрече сегодня вечером. Я очень рад приступить к работе", — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
- 27 января 2021
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