Лодыгин дебютировал за греческий ПАС в матче с бывшей командой Карреры

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин дебютировал за ПАС из Янины. Россиянин вышел в стартовом составе на матч 19-го тура греческой Суперлиги с афинским АЕК.
Лодыгин стал игроком греческого ПАСа из Янины неделю назад. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на полгода.
Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.
В 2019 году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В сезоне-2019/2020 Юрий сыграл в двух матчах «Арсенала», пропустил пять мячей. Также он принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.
АЕК объявил о расставании с Массимо Каррерой 22 декабря. Итальянец тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- 27 января 2021
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