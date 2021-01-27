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Лодыгин дебютировал за греческий ПАС в матче с бывшей командой Карреры

Лодыгин дебютировал за греческий ПАС в матче с бывшей командой Карреры
Футбол / РПЛ 0
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Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин дебютировал за ПАС из Янины. Россиянин вышел в стартовом составе на матч 19-го тура греческой Суперлиги с афинским АЕК.

Лодыгин стал игроком греческого ПАСа из Янины неделю назад. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на полгода.

Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.

В 2019 году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В сезоне-2019/2020 Юрий сыграл в двух матчах «Арсенала», пропустил пять мячей. Также он принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.

АЕК объявил о расставании с Массимо Каррерой 22 декабря. Итальянец тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Лодыгин вернулся в чемпионат Греции
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