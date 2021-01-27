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Кокорин: спасибо Капелло, он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством

Кокорин: спасибо Капелло, он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поблагодарил за поддержку экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини и бывшего наставника сборной России Фабио Капелло. Форвард также ответил на вопрос о любимых игроках в Серии А.

«Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Я благодарю Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством.

Слежу за итальянским футболом. Мне нравятся Ибрагимович, Роналду и их статистика. Раньше я восхищался бразильцем Роналдо. Я играл в Европе против команд из других стран и лиг. У меня никогда не было возможности сменить страну, но теперь я принял это решение вместе со своей семьёй.

Меня тепло встретили новые товарищи по команде, и я благодарю их. Знаю, что они помогут мне. Тренер поговорил со мной, он сказал, что рассчитывает на меня", — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

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