Кокорин: спасибо Капелло, он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поблагодарил за поддержку экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини и бывшего наставника сборной России Фабио Капелло. Форвард также ответил на вопрос о любимых игроках в Серии А.
«Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Я благодарю Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством.
Слежу за итальянским футболом. Мне нравятся Ибрагимович, Роналду и их статистика. Раньше я восхищался бразильцем Роналдо. Я играл в Европе против команд из других стран и лиг. У меня никогда не было возможности сменить страну, но теперь я принял это решение вместе со своей семьёй.
Меня тепло встретили новые товарищи по команде, и я благодарю их. Знаю, что они помогут мне. Тренер поговорил со мной, он сказал, что рассчитывает на меня", — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
- 27 января 2021
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:53
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:13
-
15:43
-
15:41