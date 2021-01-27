Кокорин: был плохим парнем? Я закрыл главу в России
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил на вопрос об уголовном деле и сроке в тюрьме, который ему пришлось отбыть после инцидентов в Москве в 2018 году.
«Я был плохим парнем? Я закрыл главу в России и открыл новую здесь. Могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
Напомним, осенью 2018 года полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, Кокорин и его друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.
Кокорин: спасибо Капелло, он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством
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