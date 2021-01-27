Кокорин: был плохим парнем? Я закрыл главу в России

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил на вопрос об уголовном деле и сроке в тюрьме, который ему пришлось отбыть после инцидентов в Москве в 2018 году.

«Я был плохим парнем? Я закрыл главу в России и открыл новую здесь. Могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

Напомним, осенью 2018 года полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, Кокорин и его друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.