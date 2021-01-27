УЕФА подтвердил намерение провести Евро-2020 в 12 городах

На встрече руководства УЕФА с представителями 12 городов, принимающих чемпионат Европы по футболу, президент ассоциации Александер Чеферин подтвердил намерение провести Евро по ранее утвержденному расписанию.

Срок принятия решений, связанных с присутствием зрителей на стадионах Евро-2020, переносится с марта на начало апреля.



«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Глава Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан предложил УЕФА рассмотреть возможность проведения Евро-2020 в одной стране или одном городе. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявлял, что УЕФА примет окончательное решение по поводу формата проведения турнира в начале марта.