Долг «Реала» составляет € 901 млн

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно повлиял на многие спортивные клубы, поэтому у мадридского «Реала», как и «Барселоны», задолженность за последний финансовый год резко возросла. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, по состоянию на конец сезона-2019/2020 валовой долг мадридского «Реала» составляет € 901 млн, а чистый долг — € 355 млн. Если сравнивать эти цифры с «Барсой», то вышеупомянутые € 355 млн чистого долга ниже € 488 млн, которые накопила «Барселона». Сообщается, что, несмотря на разницу, ситуация у «сливочных» также опасная.

Напомним, валовой долг каталонцев — € 1,2 млрд. Самая большая часть расходов сине-гранатовых — фонд заработной платы, составляющий 74% бюджета клуба.