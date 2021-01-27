ПАС обыграл АЕК в дебютном матче Лодыгина

В матче 19-го тура греческой Суперлиги ПАС из Янины обыграл афинский АЕК. Встреча проходила в Афинах и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 33-й минуте матча счёт открыл Санди Крижман, реализовавший пенальти. Жан-Батист Лео увеличил преимущество ПАСа.

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин дебютировал за ПАС и провёл на поле весь матч. На 82-й минуте Лодыгин получил жёлтую карточку.



Лодыгин стал игроком греческого ПАСа из Янины неделю назад. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на полгода.



Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.



В 2019 году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В сезоне-2019/2020 Юрий сыграл в двух матчах «Арсенала» и пропустил пять мячей. Кроме того, он принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги и пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.