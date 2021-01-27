«Севилья» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч 1/8 финала Кубка Испании на скамейке

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Севильи» на матч 1/8 финала Кубка Испании. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в число запасных. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Гомес, Акуна, Ракитич, Гудель, Хордан, Сусо, Де Йонг, Эль-Хаддади.

Запасные: Диас, Окампос, Рекик, Фернандо, Торрес, Видаль, Васкес, Идрисси, Эн-Несири.

«Валенсия»: Сабатер, Коиндреди, Санмартин, Габриэль, Латорре, Кан Ин, Рачич, Васс, Джейсон, Собрино, Бланко.

Запасные: Доменек, Гайя, Молина, Муса, Солер, Черышев, Эскердо, Гомес, Вальехо.

В матче 20-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1. Денис Черышев, который появился на поле в стартовом составе «Валенсии», был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него вышел Гонсалу Гедеш.