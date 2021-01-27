«Севилья» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч 1/8 финала Кубка Испании на скамейке

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Севильи» на матч 1/8 финала Кубка Испании. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в число запасных. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Гомес, Акуна, Ракитич, Гудель, Хордан, Сусо, Де Йонг, Эль-Хаддади.
Запасные: Диас, Окампос, Рекик, Фернандо, Торрес, Видаль, Васкес, Идрисси, Эн-Несири.
«Валенсия»: Сабатер, Коиндреди, Санмартин, Габриэль, Латорре, Кан Ин, Рачич, Васс, Джейсон, Собрино, Бланко.
Запасные: Доменек, Гайя, Молина, Муса, Солер, Черышев, Эскердо, Гомес, Вальехо.
В матче 20-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1. Денис Черышев, который появился на поле в стартовом составе «Валенсии», был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него вышел Гонсалу Гедеш.
- 27 января 2021
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:53
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16