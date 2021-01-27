Обамеянг раскрыл причину своего отсутствия в последних матчах «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг раскрыл причину своего отсутствия в последних матчах «канониров».
«Большое всем спасибо за все сообщения и звонки, поступившие мне за последние несколько дней. Моя мать испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и я должен был быть рядом с ней.
Она уже гораздо лучше себя чувствует, и сегодня вечером я вернусь домой. Я больше чем благодарен докторам и медсёстрам, которые помогли маме пройти через всё это.
И, конечно, я благодарен моей семье в «Арсенале» за вчерашнюю поддержку! Я нацелен на то, чтобы мы продолжили играть в том же духе. Не могу дождаться своего возвращения», — заявил Обамеянг на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно увидеть на странице габонца в «Твиттере».
Вчера, 26 января, в матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» (3:1).
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