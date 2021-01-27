Синдзи Кагава продолжит карьеру в чемпионате Греции

Греческий ΠΑΟΚ объявил о подписании полузащитника Синдзи Кагавы. 31-летний японский хавбек подписал с клубом из Салоник контракт на полтора года.



«Сарагоса» не потянула контракт футболиста, и прошлым летом он ушёл на правах свободного агента. Кагава не спешил отвечать на одно из многочисленных предложений и оставался без команды до января 2021, когда и заинтересовался перспективой выступать за ΠΑΟΚ.

Кагава с 19 лет является основным игроком национальной сборной своей страны. В составе сборной Японии он насчитывает 97 матчей и 31 гол. Победитель Кубка Азии в 2011, участник чемпионатов мира 2014 и 2018. Добро пожаловать, Синдзи!" — говорится в сообщении пресс-службы ПАОКа.

Кагава является воспитанником «Сересо Осака», откуда в 2010 году перебрался в дортмундскую «Боруссию». В 2012 году хавбека приобрёл «Манчестер Юнайтед», где он провёл два сезона, после чего вернулся в дортмундский клуб. Последним клубом японца была «Сарагоса», которую он покинул в октябре 2020 года.