Синдзи Кагава продолжит карьеру в чемпионате Греции

Греческий ΠΑΟΚ объявил о подписании полузащитника Синдзи Кагавы. 31-летний японский хавбек подписал с клубом из Салоник контракт на полтора года.
«Сарагоса» не потянула контракт футболиста, и прошлым летом он ушёл на правах свободного агента. Кагава не спешил отвечать на одно из многочисленных предложений и оставался без команды до января 2021, когда и заинтересовался перспективой выступать за ΠΑΟΚ.
Кагава с 19 лет является основным игроком национальной сборной своей страны. В составе сборной Японии он насчитывает 97 матчей и 31 гол. Победитель Кубка Азии в 2011, участник чемпионатов мира 2014 и 2018. Добро пожаловать, Синдзи!" — говорится в сообщении пресс-службы ПАОКа.
Кагава является воспитанником «Сересо Осака», откуда в 2010 году перебрался в дортмундскую «Боруссию». В 2012 году хавбека приобрёл «Манчестер Юнайтед», где он провёл два сезона, после чего вернулся в дортмундский клуб. Последним клубом японца была «Сарагоса», которую он покинул в октябре 2020 года.
- 27 января 2021
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:53
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16