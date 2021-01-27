Погба — о Бруну: хорошо иметь двух футболистов, которые могут всегда создавать моменты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об игре партнёра по команде Бруну Фернандеша.



«С тех пор как Бруну Фернандеш перешёл к нам, он привнес энергию, свои передачи, свои забитые голы, своё творчество. Когда мы выходим вдвоём в стартовом составе, я действую глубже, а он созидает впереди.



Всегда хорошо иметь двух футболистов, которые могут создавать моменты в любое время. Это устраивает нас обоих, мы прекрасно справляемся. После его прихода мы более целостно действуем как команда», — приводит слова французского полузащитника Daily Mail.



В нынешнем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш провёл 19 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Поль Погба провёл 16 матчей в чемпионате Англии сезона-2020/2021 и забил три мяча.



«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Бруну Фернандеш: С Погба легко работать. Он нужен «Манчестер Юнайтед»