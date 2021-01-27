Погба — о Бруну: хорошо иметь двух футболистов, которые могут всегда создавать моменты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об игре партнёра по команде Бруну Фернандеша.
«С тех пор как Бруну Фернандеш перешёл к нам, он привнес энергию, свои передачи, свои забитые голы, своё творчество. Когда мы выходим вдвоём в стартовом составе, я действую глубже, а он созидает впереди.
Всегда хорошо иметь двух футболистов, которые могут создавать моменты в любое время. Это устраивает нас обоих, мы прекрасно справляемся. После его прихода мы более целостно действуем как команда», — приводит слова французского полузащитника Daily Mail.
В нынешнем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш провёл 19 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Поль Погба провёл 16 матчей в чемпионате Англии сезона-2020/2021 и забил три мяча.
«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 27 января 2021
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