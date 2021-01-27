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Гол Миранчука помог «Аталанте» в меньшинстве обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка

Гол Миранчука помог «Аталанте» в меньшинстве обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка
Футбол / Италия 0
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«Аталанта» принимала «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. Пепе Рейна отразил первый удар, но защита «Лацио» после этого сыграла нерасторопно. На 17-й минуте римляне сравняли счёт. Франческо Ачерби удался отличный навес в штрафную, и Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд. Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Уже через три минуты счёт сравнял Руслан Малиновский.

На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Мануэль Лаццари убегал один на один, и Хосе Паломино пришлось совершать «фол последней надежды». На 57-й минуте Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.

Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с победителем пары «Наполи» — «Специя».

Кубок Италии. 1/4 финала
27 января 2021, среда. 19:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 2
Лацио
Рим
1:0 Джимсити – 7'   1:1 Мурики – 17'   1:2 Ачерби – 34'   2:2 Малиновский – 37'   3:2 Миранчук – 57'
Удаления: Паломино – 53' / нет
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