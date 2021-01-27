Гол Миранчука помог «Аталанте» в меньшинстве обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка

«Аталанта» принимала «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. Пепе Рейна отразил первый удар, но защита «Лацио» после этого сыграла нерасторопно. На 17-й минуте римляне сравняли счёт. Франческо Ачерби удался отличный навес в штрафную, и Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд. Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Уже через три минуты счёт сравнял Руслан Малиновский.
На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Мануэль Лаццари убегал один на один, и Хосе Паломино пришлось совершать «фол последней надежды». На 57-й минуте Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.
Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с победителем пары «Наполи» — «Специя».
- 27 января 2021
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