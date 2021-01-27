Туанзебе — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Шеффилд Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Туанзебе, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фернандеш, Погба, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.
Запасные: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Джеймс, Мата, Фред, ван де Бек, Мактоминай, Кавани.
«Шеффилд Юнайтед»: Ремсдейл, Башам, Брайан, Джагелка, Ампаду, Ландстрём, Бёрк, Норвуд, Флек, Макголдрик, Шарп.
Запасные: Фодеринхэм, Богл, Лоу, Бёрк, Брустер, Муссе.
Первый раз в нынешнем сезоне АПЛ в стартовом составе манкунианцев выйдет защитник Аксель Туанзебе.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки (5) — на последнем, 20-м месте.
- 27 января 2021
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