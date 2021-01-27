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«Эвертон» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Лестер Сити»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Лестер Сити» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Холгейт, Динь, Дэвис, Гомеш, Родригес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Ольсен, Лоссль, Коулман, Кенни, Айуоби, Бернард, Сигурдссон, Оньянго, Гордон.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Перес.

Запасные: Уорд, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Томас, Менди, Ундер, Чодури, Ихеаначо.

Подопечные Карло Анчелотти, в 17 матчах набрав 32 очка, занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» набрали 38 очков в 19 матчах и занимают 3-е место.

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