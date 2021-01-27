«Аталанта» выложила общекомандное селфи с Миранчуком после победы над «Лацио»

Пресс-служба «Аталанты» выложила общекомандное селфи, где присутствует и автор победного мяча в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» (3:2) полузащитник Алексей Миранчук.

«Нынешнее настроение», — подписала фото пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба из Бергамо.

Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. На 17-й минуте римляне сравняли счёт — Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд — Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Однако через три минуты Руслан Малиновский сравнял счёт. На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве, был удалён Хосе Паломино. На 57-й минуте Алексей Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.



Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с победителем пары «Наполи» — «Специя».