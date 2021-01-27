Футболисты «Челси» установили рекорд клуба по передачам в первом тайме матча АПЛ
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 52-я минута матча, счёт ничейный — 0:0.
Как сообщает Opta Sport, футболисты «Челси» выполнили 433 точные передачи в первом тайме. Это наивысший показатель «аристократов» в первой половине матча в АПЛ с сезона-2003/2004, когда начался учёт подобной статистики.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport в «Твиттере».
Вчера, 26 января, «Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт лондонцев, с немцем заключён 18-месячный контракт.
«Челси», набрав в 19 турах 29 очков, занимает в данный момент девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера
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