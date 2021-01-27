Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» на своём официальном сайте объявил о назначении 34-летнего экс-игрока «Зенита» Виктора Файзулина на должность спортивного директора клуба.

Файзулин начинал карьеру в «Океане» из Находки. Затем в послужном списке футболиста были хабаровская «СКА-Энергия» и нальчикский «Спартак».



За 10 лет в составе «Зенита» игрок трижды выиграл чемпионат страны, два Кубка и Суперкубок России. На европейской арене Файзулин в стане сине-бело-голубых завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В футболке национальной сборной Виктор выходил в 22 матчах, принял участие в ЧМ-2014. За карьеру Файзулин провёл 349 официальных матчей, в которых стал автором 41 гола.



После завершения профессиональной карьеры Файзулин занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Алгоритм», нацеленный на воспитание молодых футболистов.