Виктор Файзулин стал спортивным директором «Акрона»

Тольяттинский «Акрон» на своём официальном сайте объявил о назначении 34-летнего экс-игрока «Зенита» Виктора Файзулина на должность спортивного директора клуба.
Файзулин начинал карьеру в «Океане» из Находки. Затем в послужном списке футболиста были хабаровская «СКА-Энергия» и нальчикский «Спартак».
За 10 лет в составе «Зенита» игрок трижды выиграл чемпионат страны, два Кубка и Суперкубок России. На европейской арене Файзулин в стане сине-бело-голубых завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В футболке национальной сборной Виктор выходил в 22 матчах, принял участие в ЧМ-2014. За карьеру Файзулин провёл 349 официальных матчей, в которых стал автором 41 гола.
После завершения профессиональной карьеры Файзулин занимался бизнесом и основал в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Алгоритм», нацеленный на воспитание молодых футболистов.
- 27 января 2021
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