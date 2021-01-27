ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча

Сегодня, 27 января, московский ЦСКА внёс нападающего Адольфо Гайча в список отзаявленных игроков, сообщает сайт Российской Премьер-Лиги.

Аргентинский форвард сегодня прибыл в Беневенто. Медобследование Гайча назначено на завтра, 28 января.

Ранее появилась информация, что аргентинский футболист будет взят в аренду на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если он сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения, рассчитанного до июня 2022 года. Итальянский клуб полностью будет выплачивать зарплату игроку.



Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.