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«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Томаса Тухеля

«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Томаса Тухеля
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 20 матчах 30 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (23) — на 13-м месте.

Для Тумаса Тухеля это был первый матч в качестве наставника лондонского клуба.

Следующий матч лондонцы проведут 31 января. Это будет домашний матч 21-го тура АПЛ с «Бёрнли». «Вулверхэмптон» днём ранее, 30 января, сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

Матч первого круга сезона-2020/2021 АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» состоялся 15 декабря 2020 года и завершился победой подопечных Нуну Эшпириту Санту со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
27 января 2021, среда. 21:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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