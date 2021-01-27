«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством Томаса Тухеля
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 20 матчах 30 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (23) — на 13-м месте.
Для Тумаса Тухеля это был первый матч в качестве наставника лондонского клуба.
Следующий матч лондонцы проведут 31 января. Это будет домашний матч 21-го тура АПЛ с «Бёрнли». «Вулверхэмптон» днём ранее, 30 января, сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».
Матч первого круга сезона-2020/2021 АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» состоялся 15 декабря 2020 года и завершился победой подопечных Нуну Эшпириту Санту со счётом 2:1.
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