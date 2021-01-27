«Бёрнли» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в домашнем матче 20-го тура АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся матч 20-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 15-й минуте матча — защитник «Виллы» Мэтт Таргетт прострелил низом на нападающего Олли Уоткинса, который сыграл на опережение и в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Олли Уоткинса

На 52-й минуте полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд с углового навесил во вратарскую, где капитан хозяев Бен Ми головой вколотил мяч в ворота «Астнон Виллы».

Видео гола Бена Ми

На 68-й минуте гости вновь вышли вперёд — полузащитник Дуглас Луис прострелил в центр штрафной площади, а Джек Грилиш в касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Джека Грилиша

На 76-й минуте вингер бордовых Дуайт Макнил сравнял счёт.

Видео гола Дуайта Макнила

А ещё через три минуты всё тот же Макнил вырезал подачу в центр чужой штрафной, где нападающий Крис Вуд кивком головы уложил мяч в дальний угол ворот, установив окончательный счёт в матче.

Видео гола Криса Вуда

Подопечные Шона Дайча в 19 матчах набрали 22 очка и занимают 15-е место у турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (29) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.