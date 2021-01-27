Гасперини — о победе над «Лацио»: удаление должно было всё усложнить, но «Аталанта» забила

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победный результат (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио».

«Было весело, правда? Захватывающая игра, а иногда и зрелищная. Мы сделали много ошибок, когда выходили вперёд, и играли не так хорошо, как должны были. Казалось, что удаление всё усложнило, но мы забили гол, заработали пенальти, а последние 10 минут были единой стеной.



«Лацио» очень силён в воздухе, и под конец матча навесы в штрафную были единственным способом, которым они доставляли нам проблемы. Выход в полуфинал — большое достижение. Это соревнование, к которому мы хотим подойти наилучшим образом и пройти как можно дальше", — цитирует специалиста Football Italia.