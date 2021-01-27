Уткин: Кокорин ведь не бесталанный игрок, но и не хороший. Просто что-то мешает

Популярный блогер Василий Уткин в очередной раз высказался на тему перехода нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Как я писал раньше, для меня отъезд Кокорина в «Фиорентину» — это освобождение. Пока он играл в России (причём неважно — выходил на поле или сидел на лавке), не говорить о нём было невозможно. В том числе и потому, что трудно было удержаться от соблазна. Писать ведь — не мешки ворочать. А про «Фиорентину» я ведь не сделал привычки рассказывать. Так что для меня отъезд Александра — это шанс и благо даже больше, чем для него. Можно не говорить.
Но я ведь всё равно буду рад его успеху. Он ведь неплохой игрок. Просто и не хороший. Он ведь не бесталанный. Просто что-то мешает. Ему ведь не 31… Но и не 29. Он даже скорее добрый, чем нет. И точно не вредный. Так что я готов поговорить о Кокорине. Просто надо найти повод. И вот поводом, я считаю, станет третий гол с игры за «Фиорентину» или четвёртый — как угодно. Либо седьмой матч в стартовом составе. Надо же адаптироваться.
Я с нетерпением жду и желаю удачи. До того я стану реагировать на события в Италии по возможности пореже, но если будет невтерпёж — то в «Твиттере». Самое то для острот, местами тупых, и реакций. Так и поступим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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