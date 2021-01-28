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«Брайтон» и «Фулхэм» второй раз в сезоне сыграли вничью в АПЛ

«Брайтон» и «Фулхэм» второй раз в сезоне сыграли вничью в АПЛ
Футбол / Англия 0

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Подопечные Грэма Поттера в 20 матчах набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (13) — на 18-м месте. У подопечных Скотта Паркера один матч в запасе.

В следующем туре «Брайтон» дома сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в воскресенье, 31 января. «Фулхэм» днём ранее, 30 декабря, в гостях встретится с «Вест Бромвич Альбион».

Матч первого круга сезона-2020/2021 АПЛ «Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 16 декабря 2020 года в 13-м туре и также завершился нулевой ничьей.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
27 января 2021, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Фулхэм
Лондон
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