Лионель Месси установил клубный рекорд в Кубке Испании

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано» и установил тем самым рекорд клуба.
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в «Твиттере», это 76-й матч аргентинца в Кубке страны. Таким образом, Месси побил рекорд экс-форварда «Барселоны» Хосепа Самитьера, который вышел на поле в турнире 75 раз. В топ по количеству проведённых встреч за сине-гранатовых в Кубке Испании входят также бывший полузащитник Андрес Иньеста (73), экс-нападающий Висент Пьера (71) и экс-хавбек Хави (70).
Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
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