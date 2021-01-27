Воспитанник «Манчестер Сити» открыл счёт в матче «МЮ» — «Шеффилд Юнайтед». Видео
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 23-й минуте матча — полузащитник «клинков» Джон Флек исполнил классную подачу с углового во вратарскую, где защитник Кин Брайан выиграл верховое единоборство и ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
Это первый гол 24-летнего англичанина в матчах АПЛ. Интересно, что футболист родился в Манчестере и является воспитанником академии «Манчестер Сити».
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте.
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