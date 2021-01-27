Глушаков: хотелось играть в РПЛ. Можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ему не хотелось играть где-то, кроме Российской Премьер-Лиги.
«Много раз сталкивался, когда приходили новые тренеры, команда начинала играть по-другому и дышала по-новому. С «Химками» такая же история — новая кровь, новая сила. Ребята были на последнем месте, были плохие результаты, но потом почувствовали уверенность и попёрли. Надеюсь, беспроигрышная серия продлится как можно дольше. Никто не знает теперь, какая у нас задача. Это шутки, но дышать стало проще. Задача была — остаться в РПЛ, она же и остаётся.
Первое предложение мне поступило в первом туре на матче «Спартак» — «Сочи» от старого руководства и Гунько. Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдёшь в первую, о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось быть в нашем чемпионате и проявлять себя.
Кто сейчас лидер в раздевалке? Никого не хочу выделять. Не надо выделять и молодых, много было всяких Месси и Роналду, которые теперь непонятно где. Пусть тренируются. Второй сезон — показательный для них", — цитирует Глушакова сайт «Матч ТВ».
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