«Бешикташ» интересуется Тосуном и Халком

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может продолжить карьеру в Турции, заявил журналист Тургай Демир в эфире турецкого телевидения. Слова Демира на своей странице в «Твиттере» приводит блог Kartal Analiz.

По мнению Демира, вероятность возвращения Тосуна в «Бешикташ» составляет 70%. В 30% Демир оценивает подписание «Бешикташем» контракта с экс-нападающим «Зенита» Халком.

Сообщалось, что на 29-летнего Тосуна претендует московский ЦСКА, который уже сделал официальное предложение по игроку. «Ириски» были готовы отдать Тосуна в аренду с одним обязательным условием — зарплату игроку в полном объёме должен будет выплачивать новый клуб. ЦСКА является одним из пяти претендентов на подписание турецкого форварда. При этом лишь один из клубов предложил Дженку более выгодные условия, чем «армейцы».



В сезоне-2020/2021 на счету Тосуна 7 матчей и 1 гол в составе «Эвертона». Действующее соглашение игрока с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2022 года. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет € 7 млн.