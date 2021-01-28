«Бешикташ» интересуется Тосуном и Халком

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может продолжить карьеру в Турции, заявил журналист Тургай Демир в эфире турецкого телевидения. Слова Демира на своей странице в «Твиттере» приводит блог Kartal Analiz.
По мнению Демира, вероятность возвращения Тосуна в «Бешикташ» составляет 70%. В 30% Демир оценивает подписание «Бешикташем» контракта с экс-нападающим «Зенита» Халком.
Сообщалось, что на 29-летнего Тосуна претендует московский ЦСКА, который уже сделал официальное предложение по игроку. «Ириски» были готовы отдать Тосуна в аренду с одним обязательным условием — зарплату игроку в полном объёме должен будет выплачивать новый клуб. ЦСКА является одним из пяти претендентов на подписание турецкого форварда. При этом лишь один из клубов предложил Дженку более выгодные условия, чем «армейцы».
В сезоне-2020/2021 на счету Тосуна 7 матчей и 1 гол в составе «Эвертона». Действующее соглашение игрока с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2022 года. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет € 7 млн.
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