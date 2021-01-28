«Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» принимал СПАЛ в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Туринцы открыли счёт на 16-й минуте встречи. Автором гола стал Альваро Мората, испанец успешно реализовал пенальти. На 33-й минуте «Старая синьора» удвоила преимущество усилиями Джанлуки Фработты. Голевой пас выполнил Деян Кулушевски. На 78-й минуте «Ювентус» довёл счёт до разгромного. К результативному пасу в этом матче Кулушевски добавил гол, ассистировал ему Федерико Кьеза. Затем Кьеза последовал примеру Деяна и поставил точку в матче — 4:0.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Андреа Пирло сыграют с миланским «Интером». Полуфинальные встречи пройдут 3 и 10 февраля.