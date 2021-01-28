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«Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии
Футбол / Италия 0

«Ювентус» принимал СПАЛ в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Туринцы открыли счёт на 16-й минуте встречи. Автором гола стал Альваро Мората, испанец успешно реализовал пенальти. На 33-й минуте «Старая синьора» удвоила преимущество усилиями Джанлуки Фработты. Голевой пас выполнил Деян Кулушевски. На 78-й минуте «Ювентус» довёл счёт до разгромного. К результативному пасу в этом матче Кулушевски добавил гол, ассистировал ему Федерико Кьеза. Затем Кьеза последовал примеру Деяна и поставил точку в матче — 4:0.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Андреа Пирло сыграют с миланским «Интером». Полуфинальные встречи пройдут 3 и 10 февраля.

Кубок Италии. 1/4 финала
27 января 2021, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Мората – 16' (пен)   2:0 Фработта – 33'   3:0 Кулушевски – 78'   4:0 Кьеза – 90+4'
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