«Манчестер Юнайтед» дома проиграл аутсайдеру АПЛ «Шеффилд Юнайтед»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 23-й минуте матча — полузащитник «клинков» Джон Флек исполнил классную подачу с углового во вратарскую, где защитник Кин Брайан выиграл верховое единоборство и ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
Хозяева отыгрались на 64-й минуте. Защитник Алекс Теллес исполнил подачу с углового с левого фланга в штрафную «клинков», где капитан манкунианцев Гарри Магуайр опередил всех в борьбе на втором этаже и отправил мяч в угол ворот.
На 74-й минуте нападающий «Шеффилда» Оливер Бёрк из пределов штрафной пробил на силу и мяч рикошетом от защитника манкунианцев Акселя Туанзебе залетел под перекладину ворот.
Видео второго гола «клинков» в ворота «МЮ»
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 20 матчах набрали 40 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на последнем, 20-м месте.
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