«Шеффилд Юнайтед» одержал победу на «Олд Траффорд» впервые с 1973 года

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Как сообщает Sky Sports Statto в «Твиттере», для «Шеффилд Юнайтед» эта победа на «Олд Траффорд» стала первой с декабря 1973 года, при этом последние семь встреч на этом стадионе завершались исключительно победами «красных дьяволов». Источник отмечает, что подопечные Криса Уилдера прервали 16-матчевую выездную серию без побед в чемпионате Англии, последняя была одержана в феврале 2020 года над «Кристал Пэлас» (1:0).

«Шеффилд Юнайтед», набрав 8 очков в 20 турах, занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от спасительной зоны на 10 очков.