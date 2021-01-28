ЦСКА проиграл борьбу за 19-летнего португальца мадридскому «Атлетико»

19-летний португальский крайний полузащитник «Флуминенсе» Маркос Пауло согласовал свой переход в мадридский «Атлетико» следующим летом по окончании действующего соглашения с клубом из Бразилии. Об этом информирует Sporx в «Твиттере».
Как отмечает источник, вингер имел на руках серьёзные предложения от московского ЦСКА, а также итальянских «Пармы» и «Интера», но всё же выбрал продолжение карьеры под руководством Диего Симеоне.
В феврале 2020 года «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА планировал арендовать Маркоса Пауло. Однако, по-видимому, переговоры так и не увенчались успехом.
В текущем сезоне футболист принял участие в 26 встречах за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.
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