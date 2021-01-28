«Парма» опережает «Эвертон» в борьбе за нападающего «Баварии»

Итальянская «Парма» близка к завершению перехода 19-летнего нидерландского нападающего «Баварии» Джошуа Зиркзее, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

На сегодняшний день «крестоносцы» в борьбе за форварда опережают главного конкурента – английский «Эвертон». Клубу остаётся лишь получить окончательное подтверждение сделки от руководителей «Баварии». В случае положительного ответа, Зиркзее переберётся в Италию на правах аренды с возможностью выкупа за € 15 млн.

Зиркзее стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Фейеноорда» за € 150 тыс. В текущем сезоне он принял участие в 9 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.