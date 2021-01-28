«Я много лет хотел, чтобы в моей команде был Канте». Тухель – о составе «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель после дебютного официального матча, в котором его подопечные не смогли обыграть «Вулверхэмптон» (0:0) в 20-м туре чемпионат Англии, выразил мнение о нынешнем подборе игроков.
«Самое забавное, что когда присоединяешься к команде в середине сезона, ты уже знаком с такими игроками как Кай Хаверц, Тимо Вернер и Антонио Рюдигер. Я много лет хотел, чтобы в моей команде был Н’Голо Канте, и теперь он здесь, а также Оливье Жиру, у нас есть понятная картина состава.
Я следил за Премьер-лигой в течение многих лет, как в Дортмунде, так и в Париже, поэтому у меня есть чёткое представление о том, на что способны эти ребята. Иметь в распоряжении такого парня, как Сесар Аспиликуэта просто потрясающе, потому что, в конце концов, я такой же фанат футбола.
Что касается Кристиана Пулишича, то я точно знаю, на что он способен. Он внёс большой вклад, по отношению к нему было несправедливо оставлять его на скамейке запасных, но я сказал ему, что это было только потому, что я знаю, что он может сделать, выйдя на замену. Я не уверен, что могут сделать другие, но я знаю, что Пулишич может изменить всё в любую минуту», — приводит слова Тухеля Goal.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 20 матчах 30 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (23) — на 13-м месте.
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