Экс-защитник «Ростова», «Томи» и «Кубани» Бендзь объявил о завершении карьеры

Защитник Сергей Бендзь сообщил о завершении карьеры футболиста. Последние полтора года он выступал за ростовский СКА.
«Последние полтора года в СКА – отличное время в моей карьере и жизни. Я многому научился, переосмыслил свою футбольную деятельность. Теперь пришло время двигаться дальше, и я верю, что всё только начинается. Я не прощаюсь с футболом. Следующая ступень – это тренерская карьера. Собираюсь учиться, чтобы получить лицензию», – цитирует 37-летнего Бендзя пресс-служба ростовского клуба.
Защитник вошёл в состав СКА в 2019 году. За это время он отыграл 25 матчей и забил один гол. Как сообщает пресс-служба клуба, уроженец Краснодара также помогал тренерскому штабу и наставлял игроков.
Бендзь также играл за «Ростов», грозненский «Терек», «Нижний Новгород», нижегородскую «Волгу», краснодарскую «Кубань», «Луч-Энергию» из Владивостока, «Томь» и краснодарский «Урожай».
- 28 января 2021
-
06:13
-
05:57
-
05:44
-
05:30
-
05:13
-
04:44
-
04:27
-
04:16
-
04:04
-
03:27
-
03:12
-
02:54
-
02:36
-
02:18
-
01:31
-
01:20
-
01:15
-
01:10
-
01:09
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:21
-
00:08
- 27 января 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:59
-
22:56
-
22:51