Экс-защитник «Ростова», «Томи» и «Кубани» Бендзь объявил о завершении карьеры

Защитник Сергей Бендзь сообщил о завершении карьеры футболиста. Последние полтора года он выступал за ростовский СКА.

«Последние полтора года в СКА – отличное время в моей карьере и жизни. Я многому научился, переосмыслил свою футбольную деятельность. Теперь пришло время двигаться дальше, и я верю, что всё только начинается. Я не прощаюсь с футболом. Следующая ступень – это тренерская карьера. Собираюсь учиться, чтобы получить лицензию», – цитирует 37-летнего Бендзя пресс-служба ростовского клуба.

Защитник вошёл в состав СКА в 2019 году. За это время он отыграл 25 матчей и забил один гол. Как сообщает пресс-служба клуба, уроженец Краснодара также помогал тренерскому штабу и наставлял игроков.

Бендзь также играл за «Ростов», грозненский «Терек», «Нижний Новгород», нижегородскую «Волгу», краснодарскую «Кубань», «Луч-Энергию» из Владивостока, «Томь» и краснодарский «Урожай».