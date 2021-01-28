Ибрагимович встретился с руководством «Милана» после конфликта с Лукаку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович встретился с руководством клуба после четвертьфинального матча Кубка Италии с «Интером» (1:2). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, швед провёл тренировку вместе с командой 27 января, а затем пошёл на встречу с руководством «россонери». Футболист объяснил боссам свою стычку с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

Ибрагимович вступил в конфликт с бельгийским нападающим в концовке первого тайма. В середине второго тайма четвертьфинального матча Кубка Италии он нарушил правила в центре поля и был удалён после второй жёлтой карточки.

После матча Ибрагимович извинился перед болельщиками за своё удаление, а также заявил, что «в мире Златана нет места расизму».