«Барселона» интересуется Маркосом Алонсо и Хосе Гайей

В «Барселоне» обсуждают возможность приобретения футболиста «Валенсии» Хосе Гайи и игрока «Челси» Маркоса Алонсо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в «Барселоне» сомневаются в перспективах Хуниора Фирпо и ищут игрока, способного заменять на поле Жорди Альбу.

Срок действующего контракта Гайи с «Валенсией» истекает в 2023 году. Сообщается, что «Валенсия» испытывает серьёзные финансовые трудности и готова продать 25-летнего игрока за сумму около € 30 млн.

Также «Барселона» следит за 30-летним Маркосом Алонсо, контракт которого с «Челси» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Алонсо в € 13 млн. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован мадридский «Атлетико».