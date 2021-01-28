Клопп — об изменении правила офсайда в АПЛ: я счастлив, что это правило наконец изменили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал изменение правила фиксации офсайда в АПЛ после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой».
«Думаю, «Астон Вилла» этому очень рада. Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Почему вы не придумали это правило раньше?» Несколько лет назад у нас была похожая ситуация, это было в матче с «Тоттенхэмом», когда Ловрен бил по мячу, а Кейн мог забить.
Так что подобное происходит не в первый раз. Умышленное касание – это правильное определение? Эта проблема появилась несколько лет назад, наконец-то это правило изменили. Все футбольные люди согласны с этим, и те, кто забивает, и те, кто пропускает. Я счастлив, что это правило наконец изменили», – цитирует Клоппа Sky Sports.
В Чемпионате Англии изменили трактовку определения положения «вне игры» после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» (2:0). В эпизоде с первым голом «Сити» Бернарду Силва головой сбросил мяч в сторону полузащитника Родри, который находился за линией офсайда. Мяч перехватил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз, после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду.
Теперь если в чемпионате Англии произойдёт ситуация, схожая с голом «Манчестер Сити» «Астон Вилле», будет определено положение «вне игры».
- 28 января 2021
-
07:55
-
07:37
-
07:24
-
07:11
-
06:13
-
05:57
-
05:44
-
05:30
-
05:13
-
04:44
-
04:27
-
04:16
-
04:04
-
03:27
-
03:12
-
02:54
-
02:36
-
02:18
-
01:31
-
01:20
-
01:15
-
01:10
-
01:09
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:21
-
00:08
- 27 января 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:13