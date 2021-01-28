Клопп — об изменении правила офсайда в АПЛ: я счастлив, что это правило наконец изменили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал изменение правила фиксации офсайда в АПЛ после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой».

«Думаю, «Астон Вилла» этому очень рада. Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Почему вы не придумали это правило раньше?» Несколько лет назад у нас была похожая ситуация, это было в матче с «Тоттенхэмом», когда Ловрен бил по мячу, а Кейн мог забить.

Так что подобное происходит не в первый раз. Умышленное касание – это правильное определение? Эта проблема появилась несколько лет назад, наконец-то это правило изменили. Все футбольные люди согласны с этим, и те, кто забивает, и те, кто пропускает. Я счастлив, что это правило наконец изменили», – цитирует Клоппа Sky Sports.

В Чемпионате Англии изменили трактовку определения положения «вне игры» после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» (2:0). В эпизоде с первым голом «Сити» Бернарду Силва головой сбросил мяч в сторону полузащитника Родри, который находился за линией офсайда. Мяч перехватил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз, после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду.

Теперь если в чемпионате Англии произойдёт ситуация, схожая с голом «Манчестер Сити» «Астон Вилле», будет определено положение «вне игры».