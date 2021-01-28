Жозе Моуринью объяснил, почему недоволен изменением правила офсайда в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал изменение правила офсайда в английской Премьер-лиге.
«Я не рад этому. Считаю, что теперь правило верное, а до этого было неправильным. Но не думаю, что менять правило во время сезона это честно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
В чемпионате Англии изменили трактовку определения положения «вне игры» после перенесённого матча 1-го тура между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (2:0). В эпизоде с первым голом «горожан» полузащитник Бернарду Силва головой сбросил мяч в сторону хавбека Родри, который находился в офсайде. Мяч перехватил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз, после чего испанец совершил отбор и отдал голевой пас на португальца. Теперь, если в чемпионате Англии произойдёт ситуация, схожая с голом «Манчестер Сити» в ворота «Астон Вилле», будет определено положение «вне игры».
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