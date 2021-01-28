Тихонов: было предложение от «Аякса». В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, как «Спартак» не захотел отпускать его в «Аякс».



«После хет-трика «Виллему» (3:1) у меня было предложение от «Аякса». Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом. В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить». Ну что делать, так мы работали в 90-х.



Наверняка у многих ребят были предложения, мы столько лет регулярно играли в ЛЧ, однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было. Сам я не хотел уходить, меня всё устраивало в «Спартаке». Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нём играл. И уезжать никуда не хотел», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провёл в московском «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провёл 29 матчей и забил один гол.